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İstanbul'da kar sürprizi! Bir anda bastırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 00:46 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul’un yağmurun yağdığı bazı bölgelerde yer yer kar yağışı da etkili oluyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı birkaç gündür aralıklarla şehir merkezinde etkisini göstermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde yağmurun yağdığı bazı bölgelerde yer yer kar yağışı etkili oluyor. Araçların üzerinde ve bazı bölgelerde kar birikintileri oluştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sonunda yağdırdın mynet :)))))
Hayde gözümüz aydın!:)
Kar yağacak mı? Kar nezaman yağacak? Beyaz felaket geliyor? Donumuza kadar doncaz ? Mynet in klasik başlıkları
zengının damına fakirin Camına yağarmış...
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