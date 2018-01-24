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İSTANBUL'DA KAR :  TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ULAŞTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Henüz iş çıkış saati olmamasına rağmen trafikte yoğunluk arttı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 17.30 itibariyle yüzde 71'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ve kar yağışı

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