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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 02:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hızla düşerken gece saatlerinde de beklenen kar yağışı başladı.
Görüntü dökümü:
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-D 100 karayolu Kar yağışı
-Genel ve detaylar

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