HABER

İstanbul'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 02:56 | Son Güncelleme

Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve Pendik ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oluyor.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile kar küreme araçları, D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kentin ana arterlerinde hazır bekletiliyor.

Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB kar küreme araçları istanbul kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Kira gelir beyanı başlıyor

Kira gelir beyanı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
istanbul kar yağışı başladı

istanbul kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar yağışı başladı

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.