İstanbul'da kar yağışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışı Avrupa yakasının büyük bölümünde, Anadolu yakasında ise Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve Pendik ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer yer tipi şeklinde etkili oluyor.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile kar küreme araçları, D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve kentin ana arterlerinde hazır bekletiliyor.

Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.