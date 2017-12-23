İstanbul'da kar yağışı başladı! İptaller art arda geliyor

Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.
Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredecek.
Bölgede, Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusundaki Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esecek.
D-100'DE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK
D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR’ların geçişine izin verilmiyor. TIR’lar TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor. Araçlarda da kar lastiği uygulaması yapılıyor. Yetkililer kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah bazı seferler yapılamıyor.
İDO tarafından iptal edilen ilk sefer saati 07.00'de oldu ve Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi iptal edildi.
Saat 07:50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferinin de yapılamayacağı duyuruldu.
İDO'nun resmi internet sitesinden duyurusu yapılan ve iptal edilen diğer seferler de şöyle:
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü,
09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü.
BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
ÇANAKKALE'DE KAR SÜRPRİZİ
Kar yağışı Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kent merkezinde kar hafif şekilde yağarken, Ezine İlçesi güzergahında ise poyrazla birlikte tipi etkili oldu. Çanakkale-Ezine karayolunun 18'nci kilometresindeki Erenköy rampasında karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar rampayı çıkmak ve inmekte zorlandı. Bazı sürücüler güzergahta yolda kalırken, Karayolları ekipleri yolun tamamen kapanmaması için bir yandan biriken karları küredi, bir yandan da tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale merkeze bağlı Kepez Beldesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi yolunun karla kaplanması nedeniyle sürücüler rampayı çıkmakta zorlandı. Ekipler, hastaneye giden yolu açık tutabilmek için aralıklarla tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bir kar kürüme aracı ise hastane bahçesinde ve kapısının önünde biriken karları kürüyerek giriş çıkışı açık tutmaya çalışıyor. (Ajanslar)
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