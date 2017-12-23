İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Karla karışık yağmurun yağmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarının ardından İstanbul tam anlamıyla henüz kara teslim olmasa da çevresindeki pek çok il kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Uludağ, Bolu çevresi, Çanakkale ve Balıkesir’de kar yağışı etkili oluyor. İşte kar yağışının yoğun olduğu iller ...
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredecek.
Bölgede, Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusundaki Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esecek.
BOLU’DA SON DURUM
TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde Kaynaşlı'da bulunan trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin vermiyor. Trafik ekipleri ayrıca kar lastıği uygulaması yaptı.
Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı. Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
EDİRNE’DE DE KAR VAR!
Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu.
ÇANAKKALE’DEN GÖRÜNTÜLER
Çanakkale’de DE kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ve Çanakkale-Ezine karayolunun Erenköy rampasında kar nedeniyle trafikte aksamalar görüldü.
BALIKESİR’DE ARAÇLAR YOL KENARINA TERKEDİLDİ
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Zaman zaman kapanan yolda ilerleyemeyen çok sayıda araç yol kenarlarına terk edildi.
İki günden bu yana devam eden kar, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında Kazdağlar’ından geçen yol kesiminde etkili oluyor. Kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Zaman zaman buzlanma ve kar sebebiyle yol trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri yolun açık kalması için çalışıyor. Yolun yüksek kesimlerinde buzlanma ve kar sebebiyle ilerleyemeyen bir çok aracın yol kenarlarına terk edildiği görüldü. Yetkililer vatandaşların bu yol kesimine zincir, kar lastiği ve çekme halatı olmadan çıkmamalarını istedi.
METEOROLOJİ İKİ AYRI UYARI YAPTI!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın doğu kesimleri ile Osmaniye ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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