İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Karla karışık yağmurun yağmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarının ardından İstanbul tam anlamıyla henüz kara teslim olmasa da çevresindeki pek çok il kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Uludağ, Bolu çevresi, Çanakkale ve Balıkesir’de kar yağışı etkili oluyor. İşte kar yağışının yoğun olduğu iller ...

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredecek.

Bölgede, Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusundaki Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.