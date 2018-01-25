İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da ılık ve karsız geçen kış dün mevsim normallerine döndü ve kar yağışı birçok ilçede ince bir beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji'den bugün için de hava durumuna ilişkin son dakika bilgiler geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde kendisini gösterdi. Peki bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu haberimizden okuyabilirsiniz.

İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün yerini soğuk hava ve kentin bazı ilçelerinde etkisini gösteren karla karışık yağmura bıraktı. Çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda hafif karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı da bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün İstanbul ve doğusunun hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada ayrıca Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesinin beklendiği belirtildi.