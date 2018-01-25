İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da ılık ve karsız geçen kış dün mevsim normallerine döndü ve kar yağışı birçok ilçede ince bir beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji'den bugün için de hava durumuna ilişkin son dakika bilgiler geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde kendisini gösterdi. Peki bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu haberimizden okuyabilirsiniz.
İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün yerini soğuk hava ve kentin bazı ilçelerinde etkisini gösteren karla karışık yağmura bıraktı. Çok bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda hafif karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı da bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün İstanbul ve doğusunun hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yapılan açıklamada ayrıca Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, Marmara genelinde zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şiddetine ulaşacak rüzgarın neden olacağı olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.
Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Afyonkarahisar, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Elazığ, Şırnak ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağmur, Konya, Karaman, Niğde, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bitlis ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esecek. Rüzgarın Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
HAVA DURUMU RAPORU
Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 1
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı 11
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 4
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 5
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
İZMİR’DE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
İzmir’in Bayraklı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen 2 ağaç maddi hasara neden oldu. Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Manavkuyu Mahallesi 274/1 Sokak’ta meydana geldi.
Gündüz saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi. Park halindeki 35 KG 118 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaçları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin devrilen ağaçları kaldırmasının ardından yapılan incelemede otomobilde maddi hasar oluştuğu belirlenirken, olayda yaralanan olmadı.
ÇANAKKALE'DE ULAŞIMA TİPİ ENGELİ
Çanakkale-Balıkesir karayolunun Ayvacık ilçesi Nusratlı kesiminde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl genelinde kimi yerlerde dün akşam başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, kent merkezinin yüksek kesimleri ile Çanakkale'yi Balıkesir'e bağlayan karayolunun bazı noktalarında etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Çanakkale-Balıkesir karayolunun Nusratlı mevkisinde ulaşım yer yer güçlükle sağlanıyor.
Özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Nusratlı mevkisinde bazı tırların kayması sonucu söz konusu yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücülerden Mehmet Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Edremit ilçesine gitmek istediklerini ancak kar ve tipi yüzünden ilerleyemediklerini söyledi.
Bir başka sürücü Osman Küçüktiryaki ise yolda tuzlama yapılması için bir süredir beklediklerini ifade etti. Karayolları ekiplerince Çanakkale-Balıkesir karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldığı öğrenildi.
İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL
İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre, iptal İDO seferler şöyle:
07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO iptalleri ise şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
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