İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Son Güncelleme 15 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 09:01 |15 dakika önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı belli bölgelerde başladı. Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün hava, karla karışık yağmur ve yer yer hafif karlı. İstanbul'da hava sıcaklığı ise akşam 3 derece olacak. Kar yağışı ise akşam saatlerinde hafif bir şekilde ara ara yağacak. İşte İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerin son hava durumu raporu...

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika bilgiler geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde kendisini gösterdi. Peki bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu haberimizden okuyabilirsiniz. İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDE KAR ETKİLİ OLDU İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü. İstanbul’da bugün akşam saatlerinde 3 derece sıcaklığında seyredeceği bildirilirken, karın gece yarısına kadar ara ara hafif şekilde yağacağı belirtildi. İSKİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SOĞUK' UYARISI İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir" denildi.

HAVA DURUMU RAPORU Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur 3

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı