İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika bilgiler geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde kendisini gösterdi. Peki bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu haberimizden okuyabilirsiniz.
İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDE KAR ETKİLİ OLDU
İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü. İstanbul’da bugün akşam saatlerinde 3 derece sıcaklığında seyredeceği bildirilirken, karın gece yarısına kadar ara ara hafif şekilde yağacağı belirtildi.
İSKİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SOĞUK' UYARISI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir" denildi.
HAVA DURUMU RAPORU
Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1
İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 4
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8
Bursa: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur 3
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
7 KENTE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde başlayacak olan kar yağışının kuvvetli (10-20 santim), güney ilçelerinde (Çamardı, Ulukışla) yoğun (20-50 santim) olması bekleniyor.
Karaman ve Konya çevrelerinde görülecek olan kar yağışının da gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 santim) olacağı tahmin ediliyor.
Kar yağışı dolayısıyla İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolunda yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek yağışların, bu gece ve yarın Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Çamlıyayla, Gülnar, Mut) ile Adana'nın kuzey ilçelerinde (Pozantı, Aladağ, Karaisalı, Feke) yoğun kar (50 santim ve civarı) yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Muş çevrelerinde görülecek kar yağışının ise bu gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 santim), Erzurum çevrelerinde görülecek olan kar yağışının ise bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın il genelinde kuvvetli (10-20 santim) olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Canlı yayında intihara kalkıştı! Özel harekat polisleri bölgede
Deniz Baykal istemedi! Kılıçdaroğlu kapıdan gönderildi
ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor
Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz
Trump'ın 'yasak aşkı'
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı
Buradaki insanlar yerin altında yaşıyor!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Seksi yıldız bir türlü giyinmiyor!
Okuyucu Yorumları 23 yorum