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İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 09:01 | Son Güncelleme 15 dakika önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı belli bölgelerde başladı. Meteoroloji'den yayınlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün hava, karla karışık yağmur ve yer yer hafif karlı. İstanbul'da hava sıcaklığı ise akşam 3 derece olacak. Kar yağışı ise akşam saatlerinde hafif bir şekilde ara ara yağacak. İşte İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerin son hava durumu raporu...

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika bilgiler geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde kendisini gösterdi. Peki bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji hava durumu raporunu haberimizden okuyabilirsiniz.

İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDE KAR ETKİLİ OLDU

İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü. İstanbul’da bugün akşam saatlerinde 3 derece sıcaklığında seyredeceği bildirilirken, karın gece yarısına kadar ara ara hafif şekilde yağacağı belirtildi.

İSKİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SOĞUK' UYARISI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir" denildi.

HAVA DURUMU RAPORU

Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1
İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 4
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8
Bursa: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur 3
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7 KENTE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Niğde çevrelerinde başlayacak olan kar yağışının kuvvetli (10-20 santim), güney ilçelerinde (Çamardı, Ulukışla) yoğun (20-50 santim) olması bekleniyor.

Karaman ve Konya çevrelerinde görülecek olan kar yağışının da gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 santim) olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı dolayısıyla İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolunda yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek yağışların, bu gece ve yarın Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Çamlıyayla, Gülnar, Mut) ile Adana'nın kuzey ilçelerinde (Pozantı, Aladağ, Karaisalı, Feke) yoğun kar (50 santim ve civarı) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Muş çevrelerinde görülecek kar yağışının ise bu gece saatlerinden sonra etkisini artırarak il genelinde yoğun (20-50 santim), Erzurum çevrelerinde görülecek olan kar yağışının ise bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın il genelinde kuvvetli (10-20 santim) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı!
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Meteoroloji mümkünse uyarı yapmasın ne dediyseler tutmadı
Yağmıycak yağmıycaaak yağmıycaaaaaaaaaakk...
dün kar yok dedi bugün saat verildi diyo. Meteoroji çalışmıo bence artık. sabah çıkıyo evden ooo kar var dur kar saati geçelim haber sitelerine mi diyo?
Bozuk saat hesabı işte.. Ben de kış vakti her gün kar geliyor yazsam, doğal olarak elbet bir gün gelecek ve ben de meteoroloji uzmanı olacağım sanırım. Ya da uzman haberci.. Güzel mesleklermiş.
su an kartal dayim hic bisey yok burda
meteoroloji müdürü istifa etsin. nabıyo zeustanmı bekliyo kar haberini.
kimse karın bereket olduğunu yazmıyor yok neymiş beyaz esaret falan filan allah hayırlısını versin demek daha hayırlı olur
bol yağışlı bir kış olsun inşallah..çünkü yazın kullanacağımız, içeceğimiz su işte bu yağışlardır..
Meteoroloji ile alakalı bir durum yok bu haber siteleri manyağa bağladılar Meteoroloji sitesinde salı sulu kar çarsamba hafif kar 5 6 gün önceden yazıyordu ama her gün mynet gibi siteler kar geldi geliyor yandık yanacaz gibi haberler yapıp duruyorlar amaçları ney anlamıış değilim
meteoroloji genel müdürü 2-3 gün önce açıklama yaptı.kar yağacak,açıklamamız hiç olmadı.haber kanalları ve haber sitelerinin çok bilmiş uzmanlarının açıklamaları bunlar.bence meteorolojiye suç atmayın.yine kolpa basının işi bunlar.
meteoroloji kar duasına çıktı. her gün “ kar yağacaaaak- kar yağacaaaak” diye diye çağırıyorlar karı:))))
yetti artıkkkkkkkk
bu sene istanbula kar yağmıcak yağsada tutmucak boşuna ümitlenmeyin
Allahıma şükürler olsun
Govmirim ula govmiriiiiim... yagmıcak ula yağmıcaaaaak
OHA RESMEN YOLLAR KAPANMIŞ ZİNCİRSİZ ÇIKMAYIN
İSKİ yaptıkları kurnazlığı şimdiden söylüyor ki biz demiştik demek için, sayaçlar apartman içinde olduğu halde görevliler bilerek buğulu cam takıyorlar ve yüksek fatura gösteriyorlar haberiniz olsun, havalar ile alakası yok yani gelen faturanın fazlasını gidip yetkiliden geri alabilirsiniz.
Hafif kar demişler ama an itibari ile yoğun yağıyor. Gün içinde yaptıkları tahmin bile tutmuyor.
Haber yapmak için kar yağışı bekleniyor sanki :))
Meteoroloji yagmaz dediği zaman yağar yağar dediği zaman yağmaz ters etki hep senelerdir bunu bi çözemedin be meteoroloji
ufak ufak yagiyor yagmasina da bu kadar buyutecek birsey yok . oyle bi baslik ki yollar kapanmis insanlar mahsur kalmis sanarsiniz
ben izmirde yaşıyorum bizim için sıkıntı yok allah istanbulda yaşayanlara sabır versin....
gözünüz aydın artık kar haberi yapmassınız işallak
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