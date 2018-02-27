İstanbul’da kar yağışının ardından sis etkili oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
İstanbul’da havaların bir anda soğumasıyla sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından sis etkili oldu. Şehri etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken sisin yoğunlu Başakşehir’de çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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