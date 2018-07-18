İstanbul'da kara bulutlar ve yağmur (1 )

Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA - İSTANBUL'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Kentte Şişli üzerinde saat 14.30 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı.



PARTNER Kızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı