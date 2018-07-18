İstanbul'da kara bulutlar ve yağmur (1 )

Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA - İSTANBUL'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Kentte Şişli üzerinde saat 14.30 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı.
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!
Üç evladının kurbanı oldu! Satanist kardeşler kan döktü!
Kıskançlık yüzünden kana buladı! Eski sevgili öyle bir intikam aldı ki...
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum