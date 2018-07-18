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İstanbul'da kara bulutlar ve yağmur (1 )

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA - İSTANBUL'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı.

Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA - İSTANBUL'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Kentte Şişli üzerinde saat 14.30 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı.

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