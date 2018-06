İstanbul'da karne heyecanı

"İstiyoruz ki hepiniz iyi yetişmiş olun. Birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun. Başkalarının hakkına, hukukuna saygı gösterin. Bu önce arkadaşlar arasında başlar. Önce ailede başlar. Ailede anne-babanıza karşı saygılı olun. Kardeşlerinizi şefkatle kucaklayın. Göreceksiniz ki her şey mükemmel olacak. Aileniz ve arkadaşlarınızla olan saygı bütünlüğü dış çevrenize de yansıyacak. Siz saygın birey olarak toplumda yer alacaksınız. Bu değerleri bu yaşta edindiğimizde yaşamış olduğunuz toplum da esenlik toplumu haline gelecek. Sizler bizim yaşadığımız dünyadan daha güzel bir dünyada yaşayacaksınız. Bu bizim size borcumuz. Sizlerden sonra yaşayacak kişiler de sizin hazırladığınız çok daha güzel bir dünyada yaşayacaktır. Onun için eğitim sürecini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin ile dinleyin."

Öğrencilerden tatili dinlenerek, çok kitap okuyarak, seyahat ederek, yeni yerler keşfederek, yeni insanlar tanıyarak, sanat ve sporla meşgul olarak geçirmelerini isteyen Yelkenci, öğretmen ve velilere yönelik de şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin gençlerimizi yarınlara hazırlarken verdiği emek her türlü takdire şayandır. Öğrencilerimizin bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanmalarını sağlarken diğer yandan bilişsel gelişimleri ve akademik yolculuklarında onlara sağladığınız büyük katkılardan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin maddi ve manevi anlamda kalkınması ancak sizlerin gayreti, emeği ve özverili çalışmalarınız ile yetiştirdiğiniz öğrenciler sayesinde olacaktır. Sizler olmasanız asla başaramayacağımızı biliyoruz. Karnenin her şey olmadığını ifade etmek isterim. Başarı birden fazla etkene bağlı olup çocuklarınızı lütfen karne notlarına göre değerlendirmeyiniz. Sizlerin de bu bilinçle her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında da çocuklarınızın yanında olduğunuzu ve ne kadar emek verdiğinizi biliyoruz. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin ortak hedefidir."

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okuyup halk oyunları gösterisi sundular.

Protokol üyeleri daha sonra özel öğrenci, anaokulu ve 1. sınıfı tamamlayan öğrencilere karnelerini verdi.