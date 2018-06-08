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İstanbul'da karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu'nda düzenlenen 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem kapanış programında öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Vali Vasip Şahin: - "Eğer biz insanı özüne uygun bir şekilde yetiştiremezsek ona yüklediğimiz bilgiler lehine değil aleyhine olur. Ama iyi insana verdiğimiz bilgiler hem kendisine hem insanlığa faydalı sonuçlar üretmesine vesile olur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Eğer biz insanı özüne uygun bir şekilde yetiştiremezsek ona yüklediğimiz bilgiler lehine değil aleyhine olur. Ama iyi insana verdiğimiz bilgiler hem kendisine hem insanlığa faydalı sonuçlar üretmesine vesile olur." dedi.

Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu'nda gerçekleştirilen, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi kapanış töreninde, Vali Şahin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, eğitimin doğumdan mezara kadar sürdüğünü belirterek, eğitimi belirli yıllara, dönemlere hapsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Eğitimin asıl amacının iyi insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, "İyi insan yetiştirmenin üstüne bilgili insan, donanımlı insan yetiştirmektir amaç. Eğer biz insanı özüne uygun bir şekilde yetiştiremezsek ona yüklediğimiz bilgiler lehine değil aleyhine olur. Ama iyi insana verdiğimiz bilgiler hem kendisine hem insanlığa faydalı sonuçlar üretmesine vesile olur. İyi insan erdemli ve ahlaklı insandır. İyi insan değerlerine, inançlarına ve tarihine saygılı ve bağlı insandır." diye konuştu.

- "Tüm çocuklarımız başarılı"

Öğrencileri karneleri için tebrik eden Şahin, alınan notlardan bağımsız olarak tüm çocukların başarılı olduğunu kaydetti.

Vali Şahin, çocuklara şu öğütlerde bulundu:

"İstiyoruz ki hepiniz iyi yetişmiş olun. Birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun. Başkalarının hakkına, hukukuna saygı gösterin. Bu önce arkadaşlar arasında başlar. Önce ailede başlar. Ailede anne-babanıza karşı saygılı olun. Kardeşlerinizi şefkatle kucaklayın. Göreceksiniz ki her şey mükemmel olacak. Aileniz ve arkadaşlarınızla olan saygı bütünlüğü dış çevrenize de yansıyacak. Siz saygın birey olarak toplumda yer alacaksınız. Bu değerleri bu yaşta edindiğimizde yaşamış olduğunuz toplum da esenlik toplumu haline gelecek. Sizler bizim yaşadığımız dünyadan daha güzel bir dünyada yaşayacaksınız. Bu bizim size borcumuz. Sizlerden sonra yaşayacak kişiler de sizin hazırladığınız çok daha güzel bir dünyada yaşayacaktır. Onun için eğitim sürecini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin ile dinleyin."

Öğretmenlere de teşekkür eden Şahin, öğretmenliğin sevgi mesleği olduğunu kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ise öğrencileri tebrik ederek yaz tatili döneminde geçmişin muhasebesini ve geleceğin hesaplarını yapmalarını istedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak okulların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Uysal, "Yaz döneminde okulların elden geçirilmesinden tutun, konferans salonu ve okul bahçelerine kapalı spor salonu yapılmasına kadar eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 185 okulumuzun bahçesine kapalı spor salonu yaptık. Bahçesi müsait olan okul bahçelerine yapmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizin sizler için hazırladığı kamplar var. Oralara da gidebilirsiniz." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci de çocukların karne heyecanını paylaştığını söyledi.

Öğrencilere seslenen Yelkenci, alınan karnelerin bazı hususlar konusunda ipuçları verebilecek bir araçtan fazlası olmadığını ifade ederek, "Önemli olan bu vesile ile eksiklerinizi görmeniz, yarınlarınızı tasarlayabilmeniz ve disiplinli bir şekilde çalışmayı başarabilmenizdir." dedi.

Öğrencilerden tatili dinlenerek, çok kitap okuyarak, seyahat ederek, yeni yerler keşfederek, yeni insanlar tanıyarak, sanat ve sporla meşgul olarak geçirmelerini isteyen Yelkenci, öğretmen ve velilere yönelik de şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin gençlerimizi yarınlara hazırlarken verdiği emek her türlü takdire şayandır. Öğrencilerimizin bir yandan milli ve manevi değerlerimizi kuşanmalarını sağlarken diğer yandan bilişsel gelişimleri ve akademik yolculuklarında onlara sağladığınız büyük katkılardan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin maddi ve manevi anlamda kalkınması ancak sizlerin gayreti, emeği ve özverili çalışmalarınız ile yetiştirdiğiniz öğrenciler sayesinde olacaktır. Sizler olmasanız asla başaramayacağımızı biliyoruz. Karnenin her şey olmadığını ifade etmek isterim. Başarı birden fazla etkene bağlı olup çocuklarınızı lütfen karne notlarına göre değerlendirmeyiniz. Sizlerin de bu bilinçle her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında da çocuklarınızın yanında olduğunuzu ve ne kadar emek verdiğinizi biliyoruz. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin ortak hedefidir."

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okuyup halk oyunları gösterisi sundular.

Protokol üyeleri daha sonra özel öğrenci, anaokulu ve 1. sınıfı tamamlayan öğrencilere karnelerini verdi.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kapanış töreni

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