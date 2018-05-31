İstanbul'da kartpostallık akşam güzelliği

Burak GEZEN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da bu akşam günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, dünya kentini kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı.
İstanbul'da bu akşam günbatımında ortaya karpostallık harika manzaralar çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Ortaya ender olarak çıkan gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar hem günbatımının güzelliğini yaşadı, hemde bu anı ölümsüzleştirdi. Günbatımının güzelliği Haliç kıyılarına ise bu şekilde yansıdı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.
FOTOĞRAFLI
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum