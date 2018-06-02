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İstanbul'da kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 00:57 | Son Güncelleme

Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir: - "Çocuklar cumhuriyet savcılığımızın talimatıyla Sevgi Evleri'ne yerleştirildi"

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 5 gün önce kaybolan 3 çocuk Tokat'ta bulundu.

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde oturan B.N.B.(13), B.B. (14) ve B.D'nin (17) aileleri, çocuklarının 28 Mayıs Pazartesi sabahı evden çıkıp geri gelmemesi üzerine polise başvurdu.

Polislerce yapılan araştırma sonucu 3 çocuk, Tokat'ın Zile ilçesindeki bir çay bahçesinde bulundu. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen çocuklar, buradaki işlemlerinin ardından kent merkezindeki Sevgi Evleri'ne götürüldü.

Durumu öğrenen çocukların ailelerinin Tokat'a gelmek için İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların Sevgi Evleri'ne yerleştirildiğini anlatarak, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın asli görevlerinden birisi olarak devletimiz şefkatli kollarını bir kez daha çocuklarımızın üzerine açtı." dedi.

Özdemir, çocukların sağlıklı olduğunu belirterek, "Çocuklar cumhuriyet savcılığımızın talimatıyla Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Bize emanet olan çocukların aileleri ile görüşeceğiz, görüşmeler sonucu vermemiz gerekiyorsa çocukları ailelerine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

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