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İstanbul'da "Kerkük'teki seçim sonuçları" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

3 Mayıs Türkçüler Birliği üyesi bir grup, Irak'ın Kerkük kentindeki genel seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi

İSTANBUL (AA) - 3 Mayıs Türkçüler Birliği üyesi bir grup, Irak'ın Kerkük kentinde genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde Türk ve Türkmeneli bayrakları bulunan grup üyeleri, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan 3 Mayıs Türkçüler Birliği Sözcüsü Ali Sezgin, 12 Mayıs'ta Irak'ta yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemlerinde şaibeler olduğunu savunarak, "Kerkük'te elektronik seçim sistemindeki sonuçlarla oynanmasıyla bin bir zorluk altında varlık mücadelesi veren kardeşlerimizin hakları açıkça gasp edilmiştir. Bu anlayış, ABD'nin Irak işgalinden sonra Kerkük'te tapu kayıtlarının yakılmasıyla aynı senaryonun ürünüdür. Amaç, Türklüğün Orta Doğu'daki kalesi Türkmeneli'ni ortadan kaldırmak, Türk varlığını bölgeden silmektir." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler, "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" sloganı atarak, Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Gruptakiler yürüyüşün ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Irak seçimi Irak Türkmenleri Kerkük protesto

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