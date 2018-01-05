İstanbul'da korku dolu anlar! Anne ve bebeği alevlerin arasında kaldı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hırkai Şerif Mahallesi Melek Hoca Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Suriyeli 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede sobadan kaynaklı yangın çıktı.
MAHSUR KALDILAR
Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli kadın Nura Ömeri ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Baygın şekilde kurtarılan çocuklar ve anne, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
DAKİKALARCA KALP MESAJI YAPTILAR
İtfaiye ekipleri, genç kadına suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Suriyeli kadının kundaktaki bebeği ise itfaiye ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi.
BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Durumu öğrenerek olay yerine gelen baba Muaz Ömeri, sinir krizleri geçirdi. Görgü tanıkları, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve içeride kalan çocuklarla genç kadını kurtardıklarını söyledi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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