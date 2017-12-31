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İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 14:01 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Fatih'te bir kafenin garsonunu vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü.

İstanbul Fatih'te tartıştığı bir kafenin garsonunu kolundan vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer garsonları tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sopalarla ölümüne dövüldü.

Habertürk'ün haberine göre, dayak anları yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Fatih istanbul

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