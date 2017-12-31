İstanbul'da korkunç görüntüler! Öldüresiye dövdüler...

İstanbul Fatih'te tartıştığı bir kafenin garsonunu kolundan vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer garsonları tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sopalarla ölümüne dövüldü.
Habertürk'ün haberine göre, dayak anları yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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