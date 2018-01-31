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İstanbul'da korkunç olay! Bir fırında 4 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 19:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir fırında çalışan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti. Polis ölenlerin karbonmonoksit yada gıda zehirlenmesi sebebiyle yaşamlarını yitirdikleri üzerinde dururken, polis fırın sahiplerini gözaltına aldı.

İstanbul'da korkunç olay! Bir fırında 4 ceset bulundu

Başakşehir, Hürriyet Bulvarı üzerindeki fırında sabah saatlerinde işyerini açan fırın sahibi, işçileri göremeyince merak etti. Çalışanların kaldığı yatakhaneye giden fırın sahibi, 4 kişinin hareketsiz olarak yattığını gördü. Çalışanlarının nefes almadığını fark edince sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulans görevlileri, Adem Porsuk, kardeşi Oktay Porsuk, Suriye İdlipli Agıl Redid ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlı'nın öldüğünü belirledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; durum polise iletilince Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Çalışanların ölüm sebebiyle ilgili araştırma yaparken, akşam saatlerinde tavuk yedikleri belirledi. Karbonmonoksit gazından da zehirlenmiş olabilecekleri belirtilen 4 kişinin cesetleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kesin ölüm nedenlerinin uzmanlarca yapılacak incelemeyle netlik kazanacağı belirtildi.

Polis savcılık talimatıyla fırın sahipleri R.Y ve O.T’yi gözaltına aldı.

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polis ceset fırın zehirlenme istanbul

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