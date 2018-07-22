İSTANBUL'DA KORKUTAN KARABULUTLAR

Haber-Kamera: ALİ KEREM BENGİ-Gülseli KENARLI İstanbul DHA
İstanbul'da Anadolu yakasında sağanak yağış sırasında, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de gökyüzünü karabulutların sardığı o anlar görüntülendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın etkili olmasından, ev ve iş yerlerinin sular altında kalması ihtimalinden ve dolu yağışından korkarken, Üsküdar'daki bazı vatandaşlar ise karabulutların o anlarında Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Atatürk Havalimanı'na inişe geçen bir uçak da karabulutların altından geçerken ilginç bir görüntü oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Kara bulutlardan görüntü (MERTER'den görüntü)
-Fotoğraf çektirenler (Kız kulesi)
-Genel ve detaylar
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