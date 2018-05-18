 İSTANBUL'DA KUDÜS ZİRVESİ: KATILIMCILAR AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

İstanbul DHA
ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine Türkiye'nin acil
çağrısıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul'da başladı.
İstanbul Kongre Merkezi'ndeki katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.
Görüntü Dökümü;:
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-Aile fotoğrafı çektirilmesi
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