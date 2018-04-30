İstanbul'da kültür-sanat

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bu hafta, çeşitli tiyatro oyunları, konserler, performans gösterileri ve sergiler sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2-5 Mayıs tarihlerinde 7 oyunu seyirciyle buluşturacak. "Bizim Aile" oyunu 2-5 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Nora (Bir Bebek Evi)" oyunu 2-5 Mayıs'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" oyunu 3-5 Mayıs'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Karıncalar (Bir Savaş Vardı)" oyunu 2-5 Mayıs'ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Macbeth" oyunu 2-5 Mayıs'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Sızı" oyunu 3-5 Mayıs'ta Ümraniye Sahnesi'nde, "Matruşka" oyunu ise 3-5 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde izlenebilecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da "Elektra" oyunu, 2 ve 6 Mayıs'ta Cevahir Sahnesi 1'de, "Aile Sırları" oyunu 2-6 Mayıs'ta Cevahir Sahnesi 2'de, "Fatima'nın Erkekleri" oyunu 2-5 Mayıs'ta DT Küçük Sahne'de, "Tamamen Doluyuz" oyunu 2-5 Mayıs'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, "#Cehennem" oyunu 2-5 Mayıs'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'de sahnelenecek.

- Konser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda; 3 Mayıs'ta "Vincent Herring And His All Star Jazz Orchestra Presents Jazz The Story", 5 Mayıs'ta Balkanlar'ın başarılı gruplarından kabul edilen ve dünyanın birçok yerinde konserler veren "Mostar Sevdah Reunion" sahne alacak. "İstanbul'da Pazar Konserleri"nin bu ayki konuğu ise "Jazz İstanbul Volume-1" ve "Jazz İstanbul Volume-2" adlı albümlerini müzikseverlerle buluşturan Jülide Özçelik olacak. Özçelik, 6 Mayıs'ta CRR'de performans sergileyecek. "Caz" ana başlığı altında, blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin renklerini de barındıracak "Zorlu PSM Caz Festivali", 2 Mayıs'ta başlayacak. Festival kapsamında Hollanda çıkışlı folk/dream pop grubu "Rosemary & Garlic", etnik köklerini Avrupa, Orta Doğu, Arjantin ve İspanya müzikleri ile harmanlayan keman virtüözü Ara Malikian, Avustralyalı besteci ve piyanist Luke Howard sahne alacak. "Azerbaycan Müzik Şöleni" kapsamında gerçekleştirilecek "Etno - Caz Gecesi", 2 Mayıs'ta Grand Pera Tiyatro Sahnesi'nde izlenime sunulacak. Konserde Elçin Şirinov Quartet, Enver Sadıqov ve Topluluğu, Arslan Növresli ve Topluluğu, Azerbaycan halk müziklerini yorumlayacak.