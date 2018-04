İstanbul'da kültür-sanat

- Konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda; 3 Mayıs'ta "Vincent Herring And His All Star Jazz Orchestra Presents Jazz The Story", 5 Mayıs'ta Balkanlar'ın başarılı gruplarından kabul edilen ve dünyanın birçok yerinde konserler veren "Mostar Sevdah Reunion" sahne alacak.

"İstanbul'da Pazar Konserleri"nin bu ayki konuğu ise "Jazz İstanbul Volume-1" ve "Jazz İstanbul Volume-2" adlı albümlerini müzikseverlerle buluşturan Jülide Özçelik olacak. Özçelik, 6 Mayıs'ta CRR'de performans sergileyecek.

"Caz" ana başlığı altında, blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin renklerini de barındıracak "Zorlu PSM Caz Festivali", 2 Mayıs'ta başlayacak.

Festival kapsamında Hollanda çıkışlı folk/dream pop grubu "Rosemary & Garlic", etnik köklerini Avrupa, Orta Doğu, Arjantin ve İspanya müzikleri ile harmanlayan keman virtüözü Ara Malikian, Avustralyalı besteci ve piyanist Luke Howard sahne alacak.

"Azerbaycan Müzik Şöleni" kapsamında gerçekleştirilecek "Etno - Caz Gecesi", 2 Mayıs'ta Grand Pera Tiyatro Sahnesi'nde izlenime sunulacak. Konserde Elçin Şirinov Quartet, Enver Sadıqov ve Topluluğu, Arslan Növresli ve Topluluğu, Azerbaycan halk müziklerini yorumlayacak.