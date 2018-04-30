İstanbul'da kültür-sanat

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bu hafta, çeşitli tiyatro oyunları, konserler, performans gösterileri ve sergiler sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2-5 Mayıs tarihlerinde 7 oyunu seyirciyle buluşturacak.
"Bizim Aile" oyunu 2-5 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Nora (Bir Bebek Evi)" oyunu 2-5 Mayıs'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar" oyunu 3-5 Mayıs'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Karıncalar (Bir Savaş Vardı)" oyunu 2-5 Mayıs'ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Macbeth" oyunu 2-5 Mayıs'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Sızı" oyunu 3-5 Mayıs'ta Ümraniye Sahnesi'nde, "Matruşka" oyunu ise 3-5 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde izlenebilecek.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da "Elektra" oyunu, 2 ve 6 Mayıs'ta Cevahir Sahnesi 1'de, "Aile Sırları" oyunu 2-6 Mayıs'ta Cevahir Sahnesi 2'de, "Fatima'nın Erkekleri" oyunu 2-5 Mayıs'ta DT Küçük Sahne'de, "Tamamen Doluyuz" oyunu 2-5 Mayıs'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, "#Cehennem" oyunu 2-5 Mayıs'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'de sahnelenecek.
- Konser
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda; 3 Mayıs'ta "Vincent Herring And His All Star Jazz Orchestra Presents Jazz The Story", 5 Mayıs'ta Balkanlar'ın başarılı gruplarından kabul edilen ve dünyanın birçok yerinde konserler veren "Mostar Sevdah Reunion" sahne alacak.
"İstanbul'da Pazar Konserleri"nin bu ayki konuğu ise "Jazz İstanbul Volume-1" ve "Jazz İstanbul Volume-2" adlı albümlerini müzikseverlerle buluşturan Jülide Özçelik olacak. Özçelik, 6 Mayıs'ta CRR'de performans sergileyecek.
"Caz" ana başlığı altında, blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin renklerini de barındıracak "Zorlu PSM Caz Festivali", 2 Mayıs'ta başlayacak.
Festival kapsamında Hollanda çıkışlı folk/dream pop grubu "Rosemary & Garlic", etnik köklerini Avrupa, Orta Doğu, Arjantin ve İspanya müzikleri ile harmanlayan keman virtüözü Ara Malikian, Avustralyalı besteci ve piyanist Luke Howard sahne alacak.
"Azerbaycan Müzik Şöleni" kapsamında gerçekleştirilecek "Etno - Caz Gecesi", 2 Mayıs'ta Grand Pera Tiyatro Sahnesi'nde izlenime sunulacak. Konserde Elçin Şirinov Quartet, Enver Sadıqov ve Topluluğu, Arslan Növresli ve Topluluğu, Azerbaycan halk müziklerini yorumlayacak.
Balkanların popüler sanatçılarından biri olan Bosna-Hersekli şarkıcı ve söz yazarı Dino Merlin, 3 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sevenleriyle bir araya gelecek.
- Sergi
Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu'ndan hazırlanılan "Işık ve Renk Dijital Sergisi", 2 Mayıs'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılacak.
Emaar Square Mall, 3 Mayıs'ta İranlı sanatçı Ahad Saadi'nin "Aşk ve Yaşam" temalı sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, Saadi'nin kendi icadı olan ve ateşle çizim yapmak anlamına gelen "Azarnegari" adını verdiği teknikle hayata geçirdiği eserlerden oluşuyor.
"Yeditepe Bienali" kapsamında Ahmet Sacit Açıkgözoğlu'nun hazırladığı cilt ve ebru sergisi, 2 Mayıs'ta Topkapı Sarayı Toplantı Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 3 Mayıs'ta Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılacak.
Bilim ve teknolojiyi odağına alan "bang. Art Innovation Prix 2018" sergisi, 3 Mayıs'ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery 1'de izlenime sunulacak.
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