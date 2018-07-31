-  İSTANBUL'DA KURBAN HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; FİYATLARDA YÜZDE 10 ARTIŞ VAR

Haber - Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Kurban Bayramı'na 21 gün kaldı. İstanbul'da kurban hareketliliği başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene, geçen yıla göre yüzde 10 zamlandı. En düşük küçükbaş fiyatının 800 lira, en düşük büyükbaş fiyatının ise 7 bin lira. İstanbul'da başta belediyeler olmak üzere çeşitli kurumlar, kurban satış ve kesim hazırlıklarına devam ederken, besi çiftliklerinde ise kurban satışları başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hem kurbanlık kesecekler için hem de satışını yapacaklar için hareketlilik başladı. En büyük merak konusu ise bu seneki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarıydı... Geçen yıl pazarda en düşük küçükbaş 600, büyükbaş da 6 bin liradan satılırken, bu rakamlarda bu sene için en az yüzde 10'luk bir artış olacağı belirtiliyor.

Bu artışın en önemli gerekçelerinden biri hayvan yetiştiriciliğindeki girdilerde yaşanan artış ile döviz kurlarının yüksekliği gösteriliyor. Maliyetlerdeki artışlardan en fazla etkilenenlerin başında ise yem ve yakıt fiyatları geliyor. Fiyatların özellikle bayrama 10 gün kala değişkenlik göstermesi ve Ağustos ayındaki kurun belirleyici olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri kurban kesim ve satış yerleri için hazırlıklarında son aşamaya gelirken, üreticiler ise besi çiftliklerini şimdiden hayvanlarla doldurdu.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Trakya'dan besi çiftliklerine getirilen kurbanlık hayvanların satışına başlandı.

Konuyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, büyükşehirlere kurbanlık hayvan girişine henüz izin verilmediğini ancak İstanbul'daki besi çiftliklerinde kurban satışlarının başladığını söyledi. Yücesan, bakanlıktan alınan veriler ile hayvancılık sektöründen aldıkları bilgiler doğrultusunda kurbanlık hayvan sıkıntısının yaşanmayacağını vurguladı. "YÜZDE 10 ARTIŞ OLACAK"

Kurbanlık canlı hayvan fiyatlarıyla ilgili konuşan Başkan Yücesan, bu seneki büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10'luk bir fiyat artışının beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde çadırlarda satılan ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ahırlarda satılanlar arasındaki fiyatlar çok farklıdır. Ahırdan alınan hayvanın büyükşehirlere taşınması sonrası bunun da belli bir maliyeti var. Kurbanlık fiyatları çok geçişkendir. Yani yerinden alınan bir mal ile İstanbul'dan ya da büyükşehirlerde çadırlarda satılan bir kurbanlık fiyatı arasında fark vardır. Dolar'ın yüksek olmasının kurban fiyatlarına etkisi mutlak vardır. Besinin alımı döviz ile yapılıyor. Ayrıca mazot ve ilaç gibi girdilere bakıldığında bunlarda dolar ile alınıyor. Son üç, dört ayda yüzde 30'luk bir geçiş oldu ancak piyasanın talebi bu fiyatı karşılamıyor. Dolayısıyla geçen seneye göre yüzde 10 artış olacak. Geçen sene büyükşehirlerde toplu kurban satışı yapılan yerlerde büyükbaşta canlı kilogram (sığır) 22 ila 23 lira civarındaydı. Bu sene yüzde 10 artış ile canlı kilogramda 25 ila 26 Lira olması bekleniyor. Yine geçen sene kilogramı 24 ila 25 lira olan küçükbaş için de 27 ila 28 lira civarı bir fiyat bekleniyor."

"TATİL NEDENİYLE BÜYÜKŞEHİRLERDE ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL BEKLEMİYORUZ"

Kurban bayramının bu sene 9 günlük bir tatile denk geleceğini aktaran Ahmet Yücesan, büyükşehirlerden tatil beldelerine gidenler nedeniyle büyükşehirlerdeki kurban kesimlerinde çok büyük bir potansiyel beklemediklerini kaydetti. Yücesan, "Son yıllarda Türkiye genelinde kurban bayramında 800 bin ila 1 milyon arasında büyükbaş ve 2 buçuk milyon civarında da küçükbaş hayvan kesiliyor. Bu sayı önümüzdeki kurban içinde aynı olacak ve 'arz-talep' dengesizliği yaşanmayacak. Ayrıca Et ve Süt Kurumu bu sene de tedbir ithal ettiği 100 bin canlı hayvandan 30 binlik bir kontenjanı kurban için ayırdı. Özellikle sıkıntı yaşanırsa, toplu kurban kesen kurumlara buradan canlı hayvan dağıtılabilecek" diye konuştu. KURBANLIK HAYVAN ALIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aynı zamanda veteriner hekim de olan Ahmet Yücesan kurbanlık hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususları için "Vatandaşlarımız kurbanlıklarını toplu satış ve kesim yerlerinde almaları çok doğru olacaktır. Münferit satışlarda hayvanın muayenesi için bir veteriner bulunmayabilir ama toplu kesim yerlerinde hem kesim öncesi hem de kesim sonrası muayene edilerek hayvanın hastalık taşıyıp taşımadığı, riskli olup olmadığı çok rahat bir şekilde kontrol edilebilir. Buralardaki kesimler daha sağlıklı sonuçlar veriyor" şeklinde uyarılarda bulundu.