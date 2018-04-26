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İstanbul'da "Kurt Kapanı 16" denetimi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da "Kurt kapanı 16" denetimi yapılıyor.

Anıl UÇAN / İSTANBUL(DHA) - İstanbul'da "Kurt kapanı 16" denetimi yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı denetim noktalarından biri de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminalinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak arama yaptı. Ayrıca yolcuların GBT kayıtlarına bakıldı.

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