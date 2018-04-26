Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA- İbrahim YILDIZ - Akın ÇELİKTAŞ - Anıl UÇAN -İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da 2 bin polis ile 150 noktada 'Kurt Kapanı 16' denetimi yapıldı. Denetime polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı denetim noktalarından biri de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminalinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak arama yaptı. Ayrıca yolcuların GBT kayıtlarına bakıldı.

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. 'LEO' isimli polis köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Bir araçta bulunan çakar nedeniyle, sürücüye 108 lira para cezası uygulandı.

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