İstanbul'da Kurt Kapanı-17 operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul’un 39 ilçesinde 2 bin personelin katılımıyla Kurt Kapanı-17 operasyonu yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda düzenlenen operasyona, tüm ilçe emniyet müdürlükleri ile şube müdürlüklerine bağlı 2 bin polis katıldı.
Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon çerçevesinde, havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler ve meydanlar ile suç oranının yüksek olduğu semtler ile umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda uygulamalar yapıldı.
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık mekanlar ve iş yerleri ile araçlarda da aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda, şüpheli bazı kişiler gözaltına alındı.
Kurt Kapanı-17 operasyonu kapsamında gözaltı sayısı ve ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili bilginin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.
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