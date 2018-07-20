Haber-Kamera: Harun UYANIK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,DHA

İstanbul'da 2 bin 600 polis ile 190 noktada 'Kurt Kapanı 20' denetimi yapıldı. Denetime polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla denetim yaptı.

Denetim noktalarından biri de Taksim Meydanı oldu. Ekipler meydanda şüpheli gördükleri kişiler üzerinde GBT sorgulaması yaptı. Araçlar durdurularak, arandı. Denetimlere katılan bir polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

Atatürk Havalimanın'da da kurulan noktada denetimler gerçekleştirildi. Özel Harekat Polisleri'nin de görev aldığı denetim kapsamında havalimanına giren araçlar durdurularak, arandı. Sürücülerin GBT sorgusu yapıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

(Taksim Meydanı)

-Araçların durdurulması

-Polisin GBT sorgusu yapması

-Araçlarda yapılan aramalar

-Polis köpeğinden görüntüler

-Polis helikopteri

-Genel ve detaylar

//////////////////////

(Atatürk Havalimanı)

-Araçların durdurulması

-Özel Harekat Polislerinden detay

-Vatandaşla röportaj

-Genel ve detaylar

