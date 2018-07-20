İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 190 noktada 2 bin 600 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-20" operasyonu gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 21.00'de başlayan "Kurt Kapanı-20" operasyonuna, İstanbul Emniyeti'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.
Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı uygulama kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 190 noktada, 2 bin 600 polisle denetim yapıldı.
Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amaçlanan uygulamada, kentin tüm giriş ve çıkışları karadan, havadan ve denizden sıkı denetimden geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimliklerini kontrol etti, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı uygulama, 23.00'te sona erdi.
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