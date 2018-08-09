İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 39 ilçede 178 noktada 2 bin 400 personelin katılımıyla "Kurt Kapanı-21" uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği ve 15.00'te başlayan "Kurt Kapanı-21" uygulamasına, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Operasyonda, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli de yer aldı.

Uygulama, Pendik Tren İstasyonu, Mahmutbey gişeler, Beşiktaş İskelesi ve Çamlıca gişelerin yanı sıra ilçelerde halkın yoğun bulunduğu cadde ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 178 noktada 2 bin 400 personelle gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Çamlıca gişelerde Şırnak'tan gelen bir otobüste narkotik köpeği "Maya" ile yapılan aramada, bir yolcuya ait valizde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Valizin sahibi 2 kadın gözaltına alındı.