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İstanbul'da "Kurt Kapanı-21" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Kent genelinde tren istasyonu, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 39 ilçede 178 noktada 2 bin 400 personelin katılımıyla "Kurt Kapanı-21" uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği ve 15.00'te başlayan "Kurt Kapanı-21" uygulamasına, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Operasyonda, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli de yer aldı.

Uygulama, Pendik Tren İstasyonu, Mahmutbey gişeler, Beşiktaş İskelesi ve Çamlıca gişelerin yanı sıra ilçelerde halkın yoğun bulunduğu cadde ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 178 noktada 2 bin 400 personelle gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Çamlıca gişelerde Şırnak'tan gelen bir otobüste narkotik köpeği "Maya" ile yapılan aramada, bir yolcuya ait valizde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Valizin sahibi 2 kadın gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan gelen ve polis noktalarından kaçan bir otomobildeki 2 kişi, gişelerde arama noktasında araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Polis 2 kişiyi yaya olarak yakaladı. Bu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Otomobil, sökülerek incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir başka otobüste narkotik suçlardan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Pendik Tren İstasyonu önündeki uygulamalarda vatandaşların kimlik, çanta kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Vatandaşlar, halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması amacıyla yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde de kimlik kontrolleri yanı sıra taksi, yabancı ve yerli araçlarda denetim gerçekleştirildi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda şüpheli şahıslar ve araçlar didik didik arandı.

Polis köpekleri de aramalara eşlik ederek araçlarda kontrol gerçekleştirdi.

"Kurt Kapanı-21" uygulaması, saat 16.00'ya kadar sürdü.

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