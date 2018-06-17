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İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

Kentte saat 15.00'e kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın saat 12.00 ile 15.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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