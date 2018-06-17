İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki gök gürültülü sağanağın saat 12.00 ile 15.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
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