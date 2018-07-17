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İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu kentte yarın 10.00-16.00 arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Kentte yarın sağanak ve gök gürültülü şeklinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü sağanak yağış

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