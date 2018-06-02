-İSTANBUL'DA LGS HEYECANI

- Öğrencilerden bazıları sınava son anda yetişti.

- Öğrenciler içeride ter dökerken velileri dışarıda dua etti.

Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Cengiz ÇOBAN - Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL (DHA)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın, TEOG yerine ilk kez uyguladığı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

Türkiye genelinde 976 merkezde gerçekleşen sınavın yapıldığı okullardan biri olan Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nun bahçesinde sınav saatini bekleyen 8'inci sınıf öğrencileri, saat 09.00'dan itibaren kimlikleri kontrol edilerek sınıflara alındı. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler, görevli öğretmenlerin sınavla ilgili verdiği bilgileri dikkatle dinledi.

Sınavın sözel oturumu saat 09.30'da başlarken, MEB'in bu yıl hayata geçirdiği uygulamayla, geç kalan öğrencilerin, saat 09.45'e kadar sınava alınması sağlandı.

SINAVA 2 DAKİKADA KALA YETİŞTİ

Babasıyla birlikte sınav için okula gelen bir öğrenci, kimliğini evinde unuttuğu için içeri alınmadı. Görevliler tarafından okul girişinde bekletilen öğrenci, bir aile yakınının kimliği getirmesinin ardından 09.43'de sınava girebildi.

Bu sene gerçekleştirilen uygulamaya göre, öğrenciler sözel bölümde 50 soruyu 75 dakikada cevaplayacak. İlk oturumun bitmesinin ardından 45 dakika mola verilecek. Öğrenciler bu zaman diliminde okuldan ayrılmazken, saat 11.30'da ise sayısal sınav yapılacak.

Çocuklar, soruları çözmek için içeride ter dökerken, aileler de dışarıda sınavın bitmesini bekliyor. Sınavın bitme saati olan 12.30'a kadar bekleyecek olan velilerden Kamuran Çetin, iyi bir okulu hedeflediklerini söyleyerek "Bizim çocuk çok iyi. Geçen sene özelde okuttum. 498 puanı vardı, iyi bir okulu istiyoruz. İnşallah iyi bir yeri kazanır. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. İnşallah umduğumuz gibi alır. İyi bir lise kazanır sonrada iyi bir üniversite kazanır" dedi.

Jale Malkoç adlı veli ise "Çocuğum içeride, kapının önünde bekliyoruz, hiç bir yere kıpırdamadık. Allah yardımcıları olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın çocukların. Çocuğum Anadolu Lisesine girmeyi hedefliyor" diye konuştu. Çocuğu sınava giren Kamuran