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İstanbul'da Liselerarası Bayrağı Yakala Yarışması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da Liselerarası Bayrağı Yakala Yarışması yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Liseler Arası Bayrağı Yakala (CTF-Capture The Flag) yarışması gerçekleştirildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nde 16 final takımının katıldığı yarışma sonunda düzenlenen törende konuştu.

Yelkenci, siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturma, dünyada yaşanan siber savaşın ülkemize olan etkilerinin ve sosyal medya hesapları üzerinde yaşanan mağduriyetlerin engellenmesi için bilinçlendirmeyle öğretmenlerin buna hazır olması amacıyla Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Çalıştayları düzenlendiğini hatırlattı.

17-18 Şubat ve 18-20 Nisan'da yapılan çalıştaylar sonucunda Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Standart Eğitim Programları konuları oluşturulduğunu ifade eden Yelkenci, "Herkesin elinde akıllı telefon, tablet, bilgisayara kadar teknoloji neredeyse ruhumuz olmuş durumda. Fakat teknolojiyi öngörme noktasında eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Yan teknolojiyi insanlığın faydasına kullanma ve teknolojinin getirdiği problemler noktasında öngörülerimizin yerinde ve yeterli olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Savaşların şeklinin değiştiğini vurgulayan Yelkenci, bu yarışmaya bile siber saldırı yapılacağı ihbarının alındığını fakat alınan önlemlerle sorunsuz bir yarış geçtiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, sırasıyla ilk üç dereceyi alan İstanbul Lisesi, Pendik İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ödülleri takdim edildi.

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İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci Liseler Arası Bayrağı Yakala

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