İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatında görevli olan Mehmetçiklere destek ve moral vermek için bir grup Zeytinburnu Kaymakamlık’ından 58’inci Bulvar sonuna kadar yürüyüş yapmak için bir araya toplandı. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle yürüyüş yapan gurubun içerisindeki Osmanlı Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek’in olduğu yere doğru aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı.
1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
İHA'nın haberine göre silah seslerini duyan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Arka arkaya ateş eden şüpheli kişi yada kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ekiplerini arayarak yardım isterken, korteje eşlik eden polisler ise şüphelilerin yakalamak için peşinden koştu.
YARALI ÇOCUĞUN BACAĞINI TÜRK BAYRAĞI İLE SARDILAR
Mehmetçik’e destek için yürüyen gruba saldırı anında bacağından yaralanan çocuk, bir işyerinin önünde oturarak yardım bekledi. Silah seslerinin kesilmesiyle birlikte çocuğun yanına gelen vatandaşlar Türk Bayrağını alarak çocuğun yarasını kapatmaya çalıştı. Yapılan müdahalenin ardından çocuk, en yakın polikliniğe götürülerek tedavi altına alındı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Zeytinburnu’nda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun yürüyüş yaptığı ve silahlı saldırıda yarlanan çocuğun, kadının ve erkeğin sekerek kaçmaya çalıştığı görülüyor
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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