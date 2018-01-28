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İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul Zeytinburnu’nda Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklere moral vermek için bir grupla birlikte yürüyüş yapan Osmanlı Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek’in olduğu bölgeye doğru ateş açıldı. Saldırı sırasında grupta bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralanırken, yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatında görevli olan Mehmetçiklere destek ve moral vermek için bir grup Zeytinburnu Kaymakamlık’ından 58’inci Bulvar sonuna kadar yürüyüş yapmak için bir araya toplandı. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle yürüyüş yapan gurubun içerisindeki Osmanlı Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Bahri Örnek’in olduğu yere doğru aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

İHA'nın haberine göre silah seslerini duyan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Arka arkaya ateş eden şüpheli kişi yada kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ekiplerini arayarak yardım isterken, korteje eşlik eden polisler ise şüphelilerin yakalamak için peşinden koştu.

YARALI ÇOCUĞUN BACAĞINI TÜRK BAYRAĞI İLE SARDILAR

Mehmetçik’e destek için yürüyen gruba saldırı anında bacağından yaralanan çocuk, bir işyerinin önünde oturarak yardım bekledi. Silah seslerinin kesilmesiyle birlikte çocuğun yanına gelen vatandaşlar Türk Bayrağını alarak çocuğun yarasını kapatmaya çalıştı. Yapılan müdahalenin ardından çocuk, en yakın polikliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Zeytinburnu’nda 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun yürüyüş yaptığı ve silahlı saldırıda yarlanan çocuğun, kadının ve erkeğin sekerek kaçmaya çalıştığı görülüyor
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ülke kaosa sürükleniyo ey halk !
yaratilan bu milliyetçi ve militarist ortam insanlar arasındaki kutuplaşmayı iyice tirmandiriyor. Osmanlı ülkü ocakları nedir neye hizmet eder? bunlar gibi ismini duymadığımız onlarca oluşum baş göstermeye başladı.kimin vatan sever kimin hain olduguma karar veriyorlar.bu fasitligin bu kendi gibi düşünmeyen insanları düşman görme zihniyeti , herkesin birbirini hayinlikle teroristlikle suçlama, sindirme piskolojisini kim hakim kıldı bu toplumda? bir insanın vatan sevgisine, insan sevgisine muslumanligina kim hangi hakla değer bicebilir? gittikçe yozlasiyoruz
arkadaşlar sağ duyulu olun memlet hepimizin karıştırmak isteyen çok dikkatkli olmak lazım güvenlik görevlileri gerekeni yapar
Metropol terorlerine de el atılmalı artik, yeter devlet malina millet canina zarar verdikleri
Allah (c.c.), yaralanan kardeşlerimize acil şifâlar nasip etsin. Zâlimlerin şerrinden Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) bizlere muhafaza buyursun.
güzel ülkem ne hale geldi
Birileri düğmeye bastı herkes dikkatli olsun artık!!!!!
oynanabilecek en tehlikeli oyun oynanıyor soğuk kanlı ve dikkatli olmak gerek
Her kes sağ duyulu olsun bu ülkede insanlar yeterince kutuplastirildi ama iç savaş çıkarmaya çalışanlara mahal vermeyin bu ülkede yaşayan her kes kardeştir kardeş kardeşe kirdirilmak isteniyor lütfen oyuna gelmeyin..Afrin ile ilgili yanlış düşüncelerim vardı ama artık gerçeği gördüm Allah ordumuza zeval vermesin
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