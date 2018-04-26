İstanbul'da meme kanserinde erken tanı için önemli hizmet

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, meme kanserinin kadınlar için en yaygın kanser türü olduğunu belirterek, bu kanser türünün erken teşhis edildiği durumlarda tamamen tedavi şansı olan bir hastalık olduğunu bildirdi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete alınan Cerrahi Meme Polikliniğinin açılış töreninde konuşan Memişoğlu, meme kanserinde, erken tanının önemine değinerek, bu merkezlerin sayısının artırılması konusunda çaba içerisinde olacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Memişoğlu, "Meme kanseri kadınlar için en yaygın kanser türü. Bu kanser türü erken teşhis edildiği durumlarda tamamen tedavi şansı olan bir hastalık. Hastaların, şüphe ettikleri zaman nasıl davranacakları, ne yapacakları konusunda bir planlama kapsamında hareket etmesi gerekiyor. Özellikle bunlarla ilgili halk sağlığı, koruyucu hekimlik bünyesinde bir tarama programımız var." diye konuştu.

Memişoğlu, şu anda bütün ilçelerde meme taramasına imkan sunan merkezler olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: