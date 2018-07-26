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İstanbul'da metro seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 08:43 | Son Güncelleme

Yağış nedeniyle aksayan M1 Havalimanı-Yenikapı hattındaki seferler yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün etkili olan sağanak nedeniyle aksayan M1 Havalimanı-Yenikapı hattındaki seferler, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1 Havalimanı-Yenikapı hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Dün etkili olan sağanak nedeniyle M1 Havalimanı-Yenikapı ve M1B Bağcılar-Yenikapı hatlarında aksaklıklar yaşanmış, Bayrampaşa -Yenikapı istasyonları arasında seferler, İETT otobüsleri ile gerçekleştirilmişti.

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metro Yenikapı

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