İstanbul'da metro seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün etkili olan sağanak nedeniyle aksayan M1 Havalimanı-Yenikapı hattındaki seferler, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1 Havalimanı-Yenikapı hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Dün etkili olan sağanak nedeniyle M1 Havalimanı-Yenikapı ve M1B Bağcılar-Yenikapı hatlarında aksaklıklar yaşanmış, Bayrampaşa -Yenikapı istasyonları arasında seferler, İETT otobüsleri ile gerçekleştirilmişti.

