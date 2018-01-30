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İstanbul’da metro seferlerinde aksama

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 09:10 | Son Güncelleme 13 dakika önce

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında ulaşım durdu. Araç arızası nedeniyle yaklaşık yarım saattir sefer yapılamıyor. Metro istasyonlarında yoğunluk var.

İstanbul’da metro seferlerinde aksama

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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Anahtar Kelimeler:
metro Yenikapı istanbul hacıosman

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