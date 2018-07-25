İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Bağcılar metro hatlarında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşanırken, bu güzergahta ulaşım İETT otobüsleriyle yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak nedeniyle M1 Havalimanı-Yenikapı ve M1B Bağcılar-Yenikapı hatlarında aksaklıklar yaşanıyor.
Bayrampaşa-Yenikapı istasyonları arasında seferler, İETT otobüsleri ile gerçekleştiriliyor.
Vatandaşlar Bayrampaşa metro durağında inerek, buradan İETT otobüsleri ile Yenikapı'ya taşınıyor.
İSKİ ekiplerinin Bayrampaşa'da seferlerin aksamasına neden olan arızayı giderme çalışmaları devam ediyor.
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