İstanbul'da metrobüs arızası ulaşımı aksattı

İSTANBUL (AA) - Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden 34 TN 2956 plakalı metrobüs, Halıcıoğlu durağında arızalandı.

Arıza sebebiyle durağın iki yönünde de metrobüsler kuyruk oluştururken, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Metrobüsteki arızanın giderilmesinin ardından, seferler normale döndü.