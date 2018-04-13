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İstanbul’da Miraç Kandili’nde camiler doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:13 | Son Güncelleme

İstanbul’da Miraç Kandili’ni idrak etmek için vatandaşlar, akşam namazının ardından tarihi camilere akın etti.

İstanbul’da Miraç Kandili’ni idrak etmek için vatandaşlar, akşam namazının ardından tarihi camilere akın etti. İbadet etmek için Eyüp Sultan Camii’ne gelen vatandaşlar, drone ile havadan görüntülendi.
Miraç Kandili nedeniyle İstanbullular, akşam namazı sonrasında tarihi camilere akın ederek Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Eyüp Sultan Camii’ne gelen vatandaşlar drone ile havadan görüntülenirken, caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.
Miraç Kandili’ni Eyüpsultan’da geçirmek için Bursa’dan geldiklerini belirten Ali Özrazgan, “Çok mutluyuz, Bursa’dan geliyoruz. Bu anlamlı geceyi hem burada geçirmek hem de Eyüp Sultan Hazretleri’ni ziyaret etmek istedik. Bu uhrevi ortamda burada bulunmak çok heyecan verici” dedi.

"Her kandilde burada olmaya gayret ediyoruz”
Torunu ve ailesiyle birlikte Eyüpsultan’a gelen Serap Güneş ise, “Çok güzel bir gün hem cuma günü hem de kandil. Vatanımıza, milletimize, askerimize Rabbim sağlık ve huzur versin. Her kandilde buradayız, her cumayı da burada geçirmeye gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

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