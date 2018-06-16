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İstanbul'da miting önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Yarın düzenlenecek AK Parti ve HDP mitingleri nedeniyle 18 bin 694 polis, 5 polis helikopteri, 6 deniz botu ile 141 TOMA ve zırhlı araçla güvenlik tedbirleri alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın yapılacak AK Parti ve HDP mitinglerinde 18 bin 694 polisin görev yapacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanında yapılacak AK Parti mitingi ve Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilecek HDP mitingleri için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yenikapı Miting Alanı ve çevresinde 15 bin, Bakırköy Halk Pazarı ve çevresinde ise 3 bin emniyet personeli görevlendirildi.

İki miting alanında görev yapan 18 bin personele, 670 özel harekat polisi destek verecek. Ayrıca 24 bomba imha uzmanı, 5 polis helikopteri, 6 deniz botu, 85 TOMA ve 56 zırhlı araç ile 10’u kangal, 10’u akbaş ve 10’u kurt köpeği olmak üzere 30 özel eğitimli köpek de görev alacak.

Ayrıca, çeşitli şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde çalışan 2 bin 700 personelin, tedbirler kapsamında geçici olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi alacağı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapacağı öğrenildi.

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emniyet tedbirleri miting

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