İstanbul'da Moğol Naadam Festivali

İSTANBUL (AA) - Moğolistan Dostluk Derneği tarafından "Büyük Moğol İmparatorluğu"nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Kağıthane'de Moğol Naadam Festivali düzenledi.
Moğolistan Dostluk Derneği Başkanı Munkhmaa Baasanjav, geleneksel Moğol Naadam Festivalinin bu yıl da Moğolistan dahil dünyanın dört bir tarafında coşkuyla kutlandığını söyledi.
Baasanjav, ''Moğol halkının bu milli bayramını, Moğolistan Dostluk Derneği olarak Türkiye'de de geleneksel hale getirmiş bulunuyoruz. Her geçen yıl zenginleşen etkinliklerimizde Türkiye'de yaşayan Moğol vatandaşlarımıza bayramlarını yaşama gururunu sağlarken Türk insanına Moğol kültürünü tanıtma görevimizi de geliştirmekteyiz.'' dedi.
Renkli görüntülere sahne olan festivalde Moğol Güreşçileri gösteri yaptı, Moğol müziğini yansıtan parçalar seslendirildi.
Etkinlik sonunda gösteri ve yarışmalarda derece alan veya göz dolduran sporculara ödüller verildi.
- Nadaam Festivali
Kökleri eski Moğol geleneklerine dayanan ve her yıl temmuz ayında yapılan Naadam Festivali, 1921’de Çin'den bağımsızlığını kazanan Moğolistan'in milli bayramı haline dönüştü. Kutlamalar çerçevesinde milli giysilerin sergilenmesi, milli danslar, milli müzik, akıl oyunları, binicilik gösterileri, at yarışları, okçuluk, atlı okçuluk, güreş ve benzeri etkinlikler sergileniyor.
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu
Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti
Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan ikisi kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum