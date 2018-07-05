İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler amirliğine bağlı polisler, İstanbul'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere birçok bölgede motosikletçilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Hasanpaşa'da yapılan trafik uygulamasında bir saat içinde 40 motosiklet kontrolden geçirildi. Sürücülere, başta kasksız motosiklet kullanımı olmak üzere, ehliyet bulundurmama, sigorta yaptırmama ve çeşitli evrak eksikliği nedeniyle ceza uygulandı.

Denetimlerin bir ay süreyle farklı noktalarda ve saatlerde devam edeceği öğrenildi.

