HABER

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler amirliğine bağlı polisler, İstanbul'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere birçok bölgede motosikletçilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Hasanpaşa'da yapılan trafik uygulamasında bir saat içinde 40 motosiklet kontrolden geçirildi. Sürücülere, başta kasksız motosiklet kullanımı olmak üzere, ehliyet bulundurmama, sigorta yaptırmama ve çeşitli evrak eksikliği nedeniyle ceza uygulandı.

Denetimlerin bir ay süreyle farklı noktalarda ve saatlerde devam edeceği öğrenildi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke ettiTelsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti
Emekli maaşı ne kadar oldu? SSK - Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam geldi! Emekli maaşı ne kadar oldu? SSK - Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza denetleme Hasanpaşa motorcu trafik

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Habertürk'te sürpriz istifa! Veyis Ateş görevi bıraktı

Habertürk'te sürpriz istifa! Veyis Ateş görevi bıraktı

Diyarbakır'da yakılarak öldürülen köpekle ilgili yeni gelişme

Diyarbakır'da yakılarak öldürülen köpekle ilgili yeni gelişme

Meteoroloji'den rahatlatan hava durumu açıklaması

Meteoroloji'den rahatlatan hava durumu açıklaması

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Emekli maaşı ne kadar oldu? SSK - Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam geldi!

Emekli maaşı ne kadar oldu? SSK - Bağ-kur emekli maaşlarına ne kadar zam geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.