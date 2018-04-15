Diyanet İşleri Başkanlığının organizesinde 100 ülkeden 250 davetlinin katılacağı "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi" yarın başlıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 16-19 Nisan tarihleri arasında 100 ülkeden 250 davetlinin katılımıyla İstanbul’da “Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi” düzenliyor. Açılış oturumunun Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacağı zirveye, dini idare başkanları veya temsilcileri ile alanda çalışma yapan akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarlar katılacak. Müslüman azınlıklarla Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının yeniden ihya ve inşa edilmesinin amaçlandığı zirvede, Müslüman azınlıkların yaşadığı bölgelerin temel sorunları ele alınacak, bu sorunların çözüm yolları müzakere edilecek. Ayrıca din eğitimi ve din hizmetleri alanlarında var olan iş birliklerinin daha ileri seviyelere taşınması da hedefleniyor.
Zirvenin açılış oturumunun ardından "Geçmiş ve Gelecek Perspektifinde Azınlık Müslümanlar" başlıklı panel gerçekleşecek. İkinci gün, "Müslüman Azınlıkların Temel Hak ve Özgürlükleriyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Özeleştirel Yaklaşımla Azınlık Müslümanlar: Tefrika, Yetersiz Eğitim, Siyasi Temsil Eksikliği, Radikalizm, İçe Kapanıklık" başlıklı oturumlar yapılacak. Üçüncü gün ise "Müslüman Azınlıkların Din Hizmetleri, Din Eğitimine İlişkin İhtiyaç ve Talepleri" ve "Müslüman Azınlıkların Dini Yayınlara İlişkin İhtiyaç ve Talepleri" oturumları düzenlenecek. Zirvenin son günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından davetlilerle İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilecek.
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