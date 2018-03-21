İstanbul'da Nevruz Bayramı kutlaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Nevruz Bayramı, Vali Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ateş yakılıp demir dövülerek kutlandı.

Topkapı Kültür Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı kahramanlık marşları seslendirdi.

Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın yerel danslarının sahnelendiği programda TRT sanatçıları da türküler söyledi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın tarihinin yeniden yazıldığı değil ama yeniden inşa edildiği bir dönemde, köklü bir geleneği ifade eden nevruzu kutladıklarını söyledi.

Mart ayının, Türklerin tarihinde kendisine mahsus izlerinin, hatıralarının olduğunu, millet olma yolunda özel anlamı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Nevruz şüphesiz tarihimizde köklü bir geçmişi, eski bir geleneği olan bir olay. Biz bunu bugün bir şölen havasıyla kutluyoruz. Nev yeni, ruz gün anlamına geliyor ve bir başlangıcı, bir yeniliği ifade ediyor. Her toplumun kendisine mahsus örfü, adeti, geleneği vardır. Milletleri millet yapan, güçlü yapan, millet olarak devam etmesini sağlayan en önemli unsurların başında bu değerlerini sahiplenmek ve yaşatmak gelir. Geleneklerimiz, örflerimiz ve adetlerimiz, bizim bir olmamızda, beraber olmamızda çok önemli bir yer tutar."