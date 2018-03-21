İstanbul'da Nevruz Bayramı kutlaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Nevruz Bayramı, Vali Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ateş yakılıp demir dövülerek kutlandı.
Topkapı Kültür Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı kahramanlık marşları seslendirdi.
Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın yerel danslarının sahnelendiği programda TRT sanatçıları da türküler söyledi.
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın tarihinin yeniden yazıldığı değil ama yeniden inşa edildiği bir dönemde, köklü bir geleneği ifade eden nevruzu kutladıklarını söyledi.
Mart ayının, Türklerin tarihinde kendisine mahsus izlerinin, hatıralarının olduğunu, millet olma yolunda özel anlamı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
"Nevruz şüphesiz tarihimizde köklü bir geçmişi, eski bir geleneği olan bir olay. Biz bunu bugün bir şölen havasıyla kutluyoruz. Nev yeni, ruz gün anlamına geliyor ve bir başlangıcı, bir yeniliği ifade ediyor. Her toplumun kendisine mahsus örfü, adeti, geleneği vardır. Milletleri millet yapan, güçlü yapan, millet olarak devam etmesini sağlayan en önemli unsurların başında bu değerlerini sahiplenmek ve yaşatmak gelir. Geleneklerimiz, örflerimiz ve adetlerimiz, bizim bir olmamızda, beraber olmamızda çok önemli bir yer tutar."
Yılmaz, gelenekleri yaşatmanın varlığı yaşatmak anlamına geldiğini dile getirerek, "Nevruz yeni bir gündür, yeni bir yılın başlangıcıdır. Tabiatla beraber hayatın canlanacağının ifadesidir. Toplumun umudunu, barışını geleceğini anlatır. Nevruz Hazreti Adem'in doğduğu gündür, Nuh Aleyhisselamın gemisinin karaya ulaştığı gündür. Nevruz, bir kısmet günüdür." diye konuştu.
Törende daha sonra yumurta tokuşturarak, demir döven Vali Şahin ve Uysal, nevruz ateşi başında objektiflerin karşısına geçti.
Vali Şahin ve beraberindekiler Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin çadır ve stantlarını ziyaret ederek, ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı.
- "Beraberliğimizin yeniden perçinlendiği bir gün"
Valisi Şahin, stantları ziyareti sırasında gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'nin de içinde bulunduğu gönül coğrafyasının ortak bayramı olan nevruzu kutladığını dile getirdi.
Nevruzun, Türkiye'ye, tüm millete, gönül coğrafyasına mutluluk getirmesini ve barışa vesile olmasını dileyen Şahin, "Bugün hepimizin bir arada olduğu birlikte sevindiğimiz, milli birlik ve beraberliğimizin yeniden perçinlendiği bir gün. İnşallah bugünlerin kıymetini bilerek, geleceğimizi de bugünlerden aldığımız ortak duyguyla, ortak gelecek hedefiyle hep beraber gerçekleştirmiş oluruz. Hep beraber geleceğimize yürümüş oluruz." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal da nevruzun birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini ifade etti.
Uysal, "Baharın gelişiyle Türk coğrafyamıza kardeşlik, barış, sevgi, birlik ve beraberlik gelmiş olur. Bütün milletimizin nevruzunu kutluyorum." dedi.
Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Türk Cumhuriyetlerin İstanbul başkonsolosları ve davetliler katıldı.
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