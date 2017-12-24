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İstanbul'da Noel kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 22:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Katolik Cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde Başrahip Julian Pista'nın yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, İstanbul'da bulunan turistler de katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada, insanoğlunun zayıf bir varlık olduğunu ifade ederek, "Ruhumuz da ölümsüzlük istiyor. Cennete varmak ve orada ebedi olmak ancak ilahi aşkla mümkün. Aslında bu cennet dünya herkese yetebilecekken, içindeki egolarla, içindeki sınırsız duygularla zulme alet oluyor. Ne güzel ki peygamberler var. Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü, aslında onun varlığıyla bu akşam burada toplanan müminler, beklentileri belli, istedikleri belli; iyilik istiyorlar, güzellik istiyorlar. İnsan olarak bazen unuttuğumuz değerleri hatırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra, cemaat üyeleri Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler söyleyerek, mum yakıp dua etti.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

(AA)

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