İstanbul'da olası faciadan dönüldü

Olay, saat 17.00 sıralarında, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, üzerinde konteyner bulunan bir vinç, yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğini devirdi.

Olası bir faciadan dönülen kaza sonrası elektrik telleri yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. Mahallenin elektrik akımını kesen ekipler, onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında cadde trafiğe kapatılırken, mahalleli bir süre elektriksiz kaldı.

Üzerinde konteyner bulunan vincin elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini ifade eden görgü tanıkları, sürücüsünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini kaydetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA