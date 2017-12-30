İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

Olay 01.00 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Yeşilce Direk Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki araç kaza yaptı. Kaza sonrası yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemesi ardından kaza ve kavga ile ilgili çalışma başlatıldı.