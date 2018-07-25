HABER

İstanbul'da önce hava karardı sonra yağmur başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından İstanbul'un batısını karabulutlar sardı.

Murat SOLAK - Cansel KİRAZ - Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından İstanbul'un batısını karabulutlar sardı. Ardından başlayan sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00'a kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Uyarının hemen ardından İstanbul'un batısını karabulutlar sardı. Ardından başlayan sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldüTIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Tire'de jeotermal sondaj için ÇED başvurusuna tepkiTire'de jeotermal sondaj için ÇED başvurusuna tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Bayrampaşa-Yenikapı arası metro seferlerine yağış engeli

İstanbul'da Bayrampaşa-Yenikapı arası metro seferlerine yağış engeli

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

İçişleri bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Memur alım sonucu 2018 sonuç sorgulama sayfası!

İçişleri bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Memur alım sonucu 2018 sonuç sorgulama sayfası!

Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Pasaportu iptal edilen 155 bin 350 kişinin pasaportu geri verildi!

Pasaportu iptal edilen 155 bin 350 kişinin pasaportu geri verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.