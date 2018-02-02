İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Örgütün ‘sivil yapılanması’nda faaliyet gösteren 10’u kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ’ye ait dijital materyallere el konuldu.
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