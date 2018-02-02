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İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 15:47 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının geçtiği son dakika habere göre, İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle 52 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Örgütün ‘sivil yapılanması’nda faaliyet gösteren 10’u kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ’ye ait dijital materyallere el konuldu.

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operasyon istanbul Son dakika FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
feto kalmadı amaç muhalefeti susturmak
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini itiraf EDENLER hesap veriyor olurdu
ülkeyi ele geçirmiş şeref yoksunları tutukla tutukla bitmiyor
DARISI BAŞ HIRSIZLARINN BAŞINAA..O ANLARR..
nedense fetoçular yakalandıkça buradaki yorumlar azaliyor tesadüf olsa
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