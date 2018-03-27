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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Tehditle imzalattıkları çek ve senetleri tahsil edip haksız kazanç sağladığı öne sürülen 8 kişi, gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişiye tehditle imzalattıkları çek ve senetleri tahsil ederek haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir organize suç örgütünün Anadolu Yakası'nda çok sayıda kişiden zorla para aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen çalışmalarda, şebekenin silah zoruyla çok sayıda kişiye çek ve senet imzalattığı ve ödeme tarihi geldiğinde de yüksek faiz uygulayarak tahsilat yaptığını belirledi.

Tespitler doğrultusunda 20 Mart'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 otomatik silah, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca, 200 mermi, 2 sahte kimlik, 157 gram uyuşturucu ve 400 bin lira tutarında 3 senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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