HABER

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 08:49 | Son Güncelleme

Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!
Başörtülü ateistler!Başörtülü ateistler!
Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.